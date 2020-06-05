Игорь Руденя принял участие в совещании Президента Владимира Путина о реализации мер поддержки в экономике и социальной сфере

6 мая Президент России Владимир Путин провел совещание о реализации мер поддержки в экономической и социальной сферах в рамках работы по противодействию распространения коронавирусной инфекции. В совещании в режиме видеоконференцсвязи принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Владимир Путин подчеркнул, что в стране реализуется два пакета мер поддержки, которые вводились последовательно, расширялись и дополнялись с учётом развития ситуации, с учётом тех трудностей, с которыми столкнулись граждане, малый и средний бизнес.

Среди приоритетных решений глава государства назвал прямые выплаты семьям с детьми, сотрудникам медицинских учреждений и служб скорой медицинской помощи, повышение пособий для граждан, которые с 1 марта столкнулись с временной потерей работы, государственные субсидии и льготные зарплатные кредиты для предприятий, дополнительные меры поддержки для базовых отраслей.

«Сегодня рассмотрим рекомендации по параметрам аккуратного и постепенного выхода из режимов вынужденных ограничений. Регионам, опираясь на эти рекомендации, необходимо за ближайшие дни выработать планы действий на период после 11 мая, важно иметь обоснованный алгоритм действий c учётом мнения специалистов, где-то меры требуется сохранить и дополнять, где-то планировать их обоснованное смягчение», - отметил Владимир Путин.

С 1 июня, на месяц раньше запланированного срока, в регионах начнут предоставляться выплаты на детей от трёх до семи лет включительно. В Тверской области размер выплаты в 2020 году составит 5699,55 рубля. Для получения выплаты требуется подать только заявление через центры соцзащиты, портал Госуслуг, филиалы МФЦ. В Верхневолжье в этом году ежемесячную выплату получат семьи, где в общей сложности воспитывается более 14 тысяч детей. Региону на эти цели из федерального бюджета выделяется 809,2 млн рублей, в областном бюджете на обеспечение данной меры поддержки предусмотрено 168,6 млн рублей.

Как было отмечено на совещании, до регионов своевременно доведены все средства на выплаты врачам и другим медицинским работникам. Медикам в Тверской области до 1 мая были начислены стимулирующие выплаты за фактически отработанное время в период с 1 по 23 апреля 2020 года. Надбавки предусмотрены специалистам, оказывающим помощь жителям региона при выявлении и лечении коронавирусной инфекции.

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных в Тверской области на эти цели, составляет 119,3 млн рублей. Стимулирующие надбавки предусмотрены для более 3 тысяч специалистов Верхневолжья.

Ключевой комплекс мер реализуется в здравоохранении. Ведется развёртывание коек для лечения заражённых коронавирусной инфекцией. Всего в регионе создается около 1500 инфекционных коек. В том числе обеспечена госпитальная база для детей и беременных женщин.

В регион поставлен 41 аппарат искусственной вентиляции лёгких. Законтрактован 181 аппарат ИВЛ, также предусмотрена поставка по линии Минпромторга России. Для учреждений приобретаются компьютерные томографы, прожекторы-облучатели, импульсные ультрафиолетовые установки для обеззараживания помещений и другая медтехника.

К решению актуальных задач подключились тверские производители. Ржевский завод «Электромеханика» в сжатые сроки наладил выпуск клапанов для ИВЛ, которые ранее приобретались за рубежом. Более 30 тверских предприятий оперативно перепрофилировали производства на выпуск средств индивидуальной защиты. По инициативе Губернатора Игоря Рудени у тверских товаропроизводителей закуплен 1 миллион защитных масок и организована их бесплатная раздача жителям региона.

В Тверской области продолжают работу значимые для экономики предприятия.

«Важно понимать, что в этот непростой период экономика должна работать. Это занятость людей, рабочие места, – считает Губернатор Игорь Руденя. – При этом на действующих предприятиях должны строго соблюдаться меры безопасности – обязательно ношение защитных масок, дезинфекция и другие профилактические мероприятия».

В Тверской области сформирован перечень из 220 системообразующих предприятий, а также определено более 60-ти видов экономической деятельности, на которые не распространяется режим нерабочих дней.

С 25 апреля в Тверской области возобновлена работа небольших магазинов промтоваров площадью до 400 квадратных метров, салонов красоты и косметических кабинетов, прачечных и химчисток, ветеринарных клиник, лизинговых компаний, нотариальных контор. Приступили к работе в ограниченном режиме многофункциональные центры по оказанию государственных и муниципальных услуг.

В дополнение к федеральным мерам реализуется региональная программа поддержки бизнеса и промышленных предприятий, общим объёмом около 1,8 млрд рублей.

Принятые меры позволили обеспечить деятельность ключевых отраслей региональной экономики и сохранение рабочих мест для более 440 тысяч жителей региона. Ведётся постоянная работа по трудоустройству граждан, оставшихся без работы. Количество вакансий, заявленных в службу занятости, составляет порядка 11500.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области