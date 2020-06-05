Школьники и детсадовцы Тверской области принимают участие в акции «Журавли памяти»

Школьники и воспитанники детских садов Тверской области принимают участие в региональной акции «Журавли памяти», приуроченной к 75-летию Великой Победы. Учащиеся образовательных организаций своими руками мастерят белых журавлей либо в технике оригами, либо в виде картинок для размещения на окнах.

В акции принимают участие ребята из всех муниципальных образований региона. Уже сейчас в окнах детских садов и домов в городах и районах Тверской области забелели журавли.

В Верхневолжье праздничные мероприятия в День Победы пройдут в новом формате, чтобы как можно больше жителей региона смогли принять в них участие, находясь дома. Поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, которые сейчас находятся дома в режиме самоизоляции, тоже будут проходить дистанционно.

«Самый лучший подарок - поговорить по телефону со своими ветеранами и позаботиться тем самым об их здоровье. Мы с достоинством пройдем этот период и тогда поздравим ветеранов лично», - отметил Губернатор Игорь Руденя 30 апреля в прямом эфире «России 24» Тверь.

Утром 9-го мая в городе воинской славы Ржеве будет дан старт акции «Флаг Победы». В 42 муниципальных образования Тверской области будут переданы символические флаги в честь 75-летия Победы.

Тверская область присоединится к федеральным мероприятиям, которые пройдут в онлайн-формате. В том числе, каждый желающий сможет стать участником «Бессмертного полка».

Также пройдет всероссийская акция «Песня Победы» – в 19.01 после минуты молчания 9 мая жители региона смогут вместе спеть песню «День Победы».

В завершение праздничного дня в честь Великой Победы будет дан Салют в Твери и Ржеве. Сейчас прорабатываются возможные места его проведения, чтобы избежать скопления людей на улицах и дать возможность максимальному количеству жителей увидеть действие из окон домов.

Пресс-служба Правительства Тверской области