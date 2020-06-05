Медицинским работникам Тверской области до 1 мая перечислены стимулирующие выплаты

Медикам Тверской области до 1 мая начислены стимулирующие выплаты за фактически отработанное время в период с 1 по 23 апреля 2020 года. Надбавки предусмотрены специалистам, оказывающим помощь жителям региона при выявлении и лечении коронавирусной инфекции.

Обеспечить все положенные медикам выплаты в срок до 1 мая – поручение Губернатора Игоря Рудени. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных в Тверской области на эти цели, составляет 119,3 млн рублей. Стимулирующие надбавки предусмотрены для более 3 тысяч специалистов Верхневолжья. Кроме того, из региональной казны были направлены средства на организацию питания врачей и медицинского персонала, работающих в инфекционных госпиталях.

Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения Тверской области работникам амбулаторно-поликлинических подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, стимулирующие надбавки устанавливаются за каждую смену, в течение которой была оказана медпомощь хотя бы одному пациенту с коронавирусной инфекцией, внебольничной пневмонией, людям с симптомами ОРВИ, вернувшимся из-за границы либо контактировавшим с коронавирусными больными. Начисления производятся независимо от того, была ли подтверждена в дальнейшем инфекция у пациентов, не зараженных covid-19 на момент оказания медицинской помощи.

Надбавки за весь период работы с 1 апреля начисляются работникам скорой медицинской помощи, а также инфекционных и провизорных госпиталей при замещении должностей, установленных временными штатными расписаниями.

Стимулирующие надбавки за период работы с 23 по 30 апреля будут доведены до специалистов в срок выплаты заработной платы.

В Тверской области для медицинских работников, которые ведут борьбу с коронавирусом, по поручению Губернатора Игоря Рудени организовано проживание в гостиницах, в которые они переехали на период работы с пациентами, зараженными covid-19. Для доставки специалистов в гостиницы задействованы автобусы ООО «Верхневолжское АТП».

Пресс-служба Правительства Тверской области