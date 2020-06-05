В Тверской области после коронавируса выздоровели 197 человек

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 44 новых случая коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 753 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 197 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 548 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- 8 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 263 Кимры 190 Конаковский район 136 Лихославльский район 26 Кимрский район 23 Калининский район 17 Вышневолоцкий городской округ 12 Старицкий район 11 Зубцовский район 9 Рамешковский район 8 Торжок 8 Удомельский городской округ 6 Бежецкий район 6 Бологовский район 5 Ржев 5 Лесной муниципальный округ 4 Спировский район 4 Весьегонский муниципальный округ 4 Максатихинский район 3 Селижаровский район 3 Жарковский район 2 Торжокский район 2 Калязинский район 2 Кашинский городской округ Андреапольский муниципальный округ 1 1 Краснохолмский район 1 Осташковский городской округ 1

- На коронавирус в регионе обследовано 31588 человек, за последние сутки – 452.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

В регионе формируется лекарственный резерв, средств индивидуальной защиты для сотрудников медицинских организаций, аптек. По поручению Губернатора Игоря Рудени в аптечной сети каждого муниципального образования проверят наличие масок.

С 30 апреля в Тверской области по инициативе Игоря Рудени реализуется акция по раздаче первого миллиона бесплатных многоразовых защитных масок жителям Тверской области при участии волонтеров Верхневолжья. На приобретение масок из резервного фонда Правительства Тверской области выделено 30 млн рублей.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области