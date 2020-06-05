БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: За первый квартал 2020 года в Тверской области обнаружено 138 подделок

В первом квартале 2020 года в банковской системе Тверской области выявлено 138 поддельных денежных знаков. Традиционно в лидерах – банкноты крупных номиналов.

Так, фальшивых пятитысячных банкнот обнаружено 108 штук, двухтысячных – 5 штук, тысячных - 23. Кроме того, выведены из обращения 1 поддельная сторублевая банкнота, 1 фальшивая десятирублевая монета.

Эксперты тверского отделения Банка России напоминают жителям региона, что они самостоятельно могут проверять банкноты на подлинность с помощью бесплатного мобильного приложения «Банкноты Банка России». Также информация о защитных признаках размещена на официальном сайте Банка России. Кроме того, в период пандемии коронавируса важно не только внимательно относиться к деньгам, но и соблюдать кэш-гигиену. После контакта с наличными деньгами хорошо дезинфицируйте руки.

Андрей Фролов, заместитель управляющего Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО, рассказал: «Банк России выдает кредитным организациям «чистые» банкноты: деньги выдерживают в соответствии со стандартными процедурами не менее 14 дней с момента поступления. А банкам рекомендовано соблюдать меры профилактики при обслуживании клиентов: перед выдачей наличных денег или их загрузкой в банкоматы и терминалы банкноты выдерживают в кредитной организации в течение срока, который гарантирует гибель вируса». По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус, вызывающий COVID-19 может прожить на любом бумажном носителе 3-4 дня.

Отделение по Тверской области

Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу