Льноводам Тверской области в 2020 году возместят часть затрат на производство и реализацию льносырья

Аграрии Тверской области, осуществляющие производство и переработку льносырья, могут получить государственную поддержку. На предоставление субсидий для стимулирования производства и переработки льносырья в 2020 году из федерального и областного бюджетов направят 119,8 млн рублей.

«Лён – традиционная сельскохозяйственная культура для Верхневолжья. Очень важно развивать в Тверской области эту отрасль. Главная задача – обеспечить производство востребованной продукции на наших землях», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Ставка субсидии за 1 тонну произведенного и реализованного льносырья в переводе на льноволокно составит 6000 рублей. Процент компенсации затрат для аграриев с учётом субсидии на производство льна-долгунца при весеннем севе составит 63,4 %.

Для получения государственной поддержки льноводы могут подать документы до 1 ноября. Сделать это можно при обращении в Центр развития АПК, через единый портал Госуслуг, филиалы МФЦ.

Тверская область на протяжении ряда лет занимает лидирующие позиции в России по производству льна, а также находится в числе лидеров среди субъектов ЦФО по площади посевов льна.

В 2020 году льноводы региона расширяют площадь посевов с 5 до 7,6 тыс. га. Объем производства льносырья по прогнозам областного Минсельхоза составит не менее 6 тыс. тонн.

В настоящее время в Тверской области насчитывается 12 льносеющих предприятий, распложенных в Бежецком, Сонковском, Молоковском, Калязинском, Торжокском, Старицком, Оленининском, Бельском районах. Действует 6 льнозаводов, где перерабатывается сырьё.

В Тверской области планируется создание научно-образовательного центра по изучению, производству и переработке лубяных культур. Центр позволит привлечь средства федерального бюджета, материальные и интеллектуальные ресурсы на развитие льноводства – стратегического направления агропромышленного комплекса региона.

Научно-образовательный центр Тверской области будет заниматься развитием инновационных технологий глубокой переработки льнопродукции, созданием новых энергоэффективных материалов, внедрением наукоемкого оборудования для уборки льна и приготовления льнотресты.

В августе 2019 года Тверская область стала площадкой Всероссийского Дня льняного поля. Ведущие эксперты страны, представители органов госвласти обсудили вопросы экспорта продукции, поддержки производителей, подготовки специалистов, внедрения инноваций. Также одобрено предложение сделать Тверскую область якорным регионом по созданию современного кластера по производству льноволокна и готовой продукции.

Пресс-служба Правительства Тверской области