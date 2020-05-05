Аптеки Тверской области проверят на наличие в продаже защитных масок

В Тверской области начинаются проверки аптек на наличие в продаже средств индивидуальной защиты – защитных масок. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя журналистам после заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области.

«Сейчас на оперативном штабе принято решение – в ближайшие дни начинаем проверочные мероприятия по аптекам Тверской области на предмет наличия в свободной продаже защитных масок или повязок. Они включены в перечень индивидуальных средств защиты, который утверждён Правительством РФ. Сегодня в Тверской области в достаточном количестве производятся средства индивидуальной защиты, в том числе маски, перчатки и другое, всё это есть в наличии и должно быть в аптеках», - подчеркнул Игорь Руденя.

Тверская область вошла в рейтинг Министерства промышленности и торговли РФ как один из регионов-лидеров по пошиву защитных масок. В Верхневолжье изготавливается около 115 тыс. изделий в сутки.

4 мая Губернатор Игорь Руденя и Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров приняли участие в запуске нового производства медицинских респираторов «СПИРО-403» на Кимрской фабрике имени Горького. На новой линии за две смены предусмотрен выпуск 10 тыс. медицинских респираторов.

Всего на предприятии за сутки выпускается более 87 тысяч различных изделий – респираторы «СПИРО» и «Лепесток», около 100 наименований защитных изделий. Среди востребованной продукции – медицинские костюмы, пластиковая обувь, обувные чехлы и многое другое. Производство сертифицировано по международному стандарту качества.

В Тверской области более 30 производств перепрофилировались на выпуск востребованной продукции в текущей эпидемиологической ситуации. Медицинские костюмы и халаты изготавливают Тверская и Весьегонская швейные фабрики, ООО «Фабрика здоровья». Медицинские перчатки – ООО «Лема», Весьегонская швейная фабрика. Кожные антисептики делают ОГУП «Фармация», ИП Гуменюк Д.Ю.

Также обеспечено производство респираторов, масок, защитных очков для медиков на ООО «Дельрус», Весьегонской швейной фабрике и других предприятиях.

Кроме того, ПАО «Электромеханика» в Ржеве производит комплектующие для аппаратов искусственной вентиляции легких и коек с кислородом.

Пресс-служба Правительства Тверской области