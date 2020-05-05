Об улицах Победы Твери расскажут на сайте Тверского государственного объединенного музея

В преддверии Дня Победы Тверской государственный объединенный музей предлагает жителям Верхневолжья программы, посвященные Великой Отечественной войне.

6 мая рубрика «Памятные даты» посвящена историческому событию – в этот день в 1945 году советские войска начали Пражскую операцию, в ходе которой была освобождена Прага и взята в плен группа армий «Центр».

В разделе #УлицаПобеды@tverrussia69 научный сотрудник Тверского государственного объединённого музея Олег Петров расскажет историю фронтовика Сергея Веселова. На https://vk.com/tvermuzeum?w=wall-22098014_5565 можно посмотреть репортаж, посвященный улицам города и героям Великой Отечественной, в честь которых они были названы.

7 мая на сайте музея откроется онлайн-выставка кукол «Песни военных лет» (часть 4). В выпуске будут представлены декоративная кукла, иллюстрирующая сюжет песни «Заветный камень», история создания песни, ее авторы. Музыкальной иллюстрацией станет концертный номер народного артиста Советского Союза Леонида Утесова.

В этот же день можно посмотреть виртуальную экскурсию по музею в селе Верхняя Троица, приуроченную к 80-летию основания Дома-музея М.И. Калинина.

8 мая запланирована виртуальная выставка детского конкурса теней «Театр моего дома».

Пресс-служба Правительства Тверской области