В Тверской области завершено развёртывание ещё 190 коек для лечения заражённых коронавирусом

5 мая в Тверской области на базе городской больницы №1 и Конаковской ЦРБ завершается развёртывание дополнительных 190 коек для лечения заражённых коронавирусной инфекцией. Вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области, которое сегодня провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Очень важная работа в эти майские дни – выполнение всех намеченных планов. От того, что мы сегодня делаем, зависит успешность нашей работы по противодействию коронавирусной инфекции», - сказал Игорь Руденя.

- В рамках первого этапа 630 коек, включая 441 койку с кислородом, были созданы в Калининской ЦРБ, областной клинической больнице, городской больнице №6, в Центральной медико-санитарной части №141 ФМБА России в Удомле. Завершается второй этап развёртывания госпитального фонда. В городской клинической больницы №1 развёрнуто 70 коек, в Конаковской ЦРБ – 120 коек. Также дополнительные мощности создаются в Зубцовской, Нелидовской ЦРБ и других медицинских учреждениях. Всего планируется развернуть около 1500 инфекционных коек. Также создана госпитальная база для детей и беременных женщин.

- 5 мая в регион поставлено 6 новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких для областной клинической больницы. Ранее в регион поступило 35 аппаратов ИВЛ. Всего будет закуплен 181 аппарат ИВЛ. Кроме того, предусмотрена поставка по линии Минпромторга России. Также для учреждений приобретаются компьютерные томографы, прожекторы-облучатели, импульсные ультрафиолетовые установки для обеззараживания помещений.

- В регионе формируется лекарственный резерв, средств индивидуальной защиты для сотрудников медицинских организаций, аптек. Игорь Руденя поручил организовать контрольные мероприятия по проверке наличия масок в аптечной сети каждого муниципального образования.

- С 30 апреля в Тверской области по инициативе Игоря Рудени реализуется акция по раздаче первого миллиона бесплатных многоразовых защитных масок жителям Тверской области при участии волонтеров Верхневолжья. На приобретение масок из резервного фонда Правительства Тверской области выделено 30 млн рублей.

- На мероприятия по борьбе с коронавирусом в Тверской области выделено порядка 1 млрд рублей федеральных и областных средств.

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- На настоящее время в регионе подтверждено 709 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 183 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 518 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 8 человек с подтвержденным коронавирусом скончались.

- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- На коронавирус в регионе обследовано 31136 человек, за последние сутки – 880.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области