Игорь Руденя принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса

Мобилизация системы здравоохранения, меры, принимаемые на федеральном и региональном уровнях – эти и другие темы обсуждались на заседании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, в котором приняли участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя, главы других регионов страны, руководители федеральных Министерств и ведомств.

В ходе заседания речь шла о наращивании лабораторных исследований по выявлению коронавируса. В данный момент возросли мощности лабораторий и референс-центров, увеличилось количество тестирований.

Тверская область входит в число регионов Центрального федерального округа, где обеспечено наибольшее количество проводимых на коронавирус тестов. С 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

На данный момент на коронавирус в Верхневолжье обследовано 31136 человек, за последние сутки – 880.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области на настоящее время подтверждено 709 случаев заболевания коронавирусом. 183 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 518 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 8 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

В Тверской области выполнено поручение Президента РФ Владимира Путина по развёртыванию инфекционных коек в соответствии с нормативами Минздрава России.

В рамках первого этапа 630 коек, включая 441 койку с кислородом, созданы в Калининской ЦРБ, областной клинической больнице, городской больнице №6, в Центральной медико-санитарной части №141 ФМБА России в Удомле. Завершается второй этап развёртывания госпитального фонда. Дополнительные мощности создаются в Конаковской, Зубцовской, Нелидовской ЦРБ, городской клинической больнице №1 и других учреждениях. Всего планируется развернуть около 1500 инфекционных коек.

Продолжается закупка необходимого медицинского оборудования. В регион поставлено 35 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Всего в Тверской области будет закуплен 181 аппарат ИВЛ. Кроме того, предусмотрена поставка по линии Минпромторга России.

К решению задачи по наращиванию производства отечественных аппаратов искусственной вентиляции лёгких оперативно подключились тверские производители.

В частности, ржевский завод «Электромеханика» в сжатые сроки наладил выпуск клапанов для аппаратов искусственной вентиляции лёгких, которые ранее приобретались за рубежом. Еженедельные отгрузки составляют около 200 изделий. Детали направляются в учреждения здравоохранения, в том числе областную клиническую больницу.

4 мая Губернатор Игорь Руденя и Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетили ПАО «Электромеханика» в Ржеве.

Помимо закупки аппаратов ИВЛ в регионе ведётся работа по формированию запаса необходимых средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, приобретению другого медицинского оборудования, включая компьютерные томографы.

Всего на мероприятия по борьбе с коронавирусом в Тверской области выделено порядка 1 млрд рублей федеральных и областных средств.

Как было отмечено на заседании, один из ключевых факторов предотвращения распространения коронавируса - соблюдение гражданами всех ограничений, установленных в субъектах страны.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области