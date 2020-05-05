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Онлайн-экскурсию «Комната боевой и воинской Славы» предлагают посмотреть студентам, школьникам и жителям Верхневолжья
Общественными организациями Тверской области разработана онлайн-экскурсия «Комната боевой и воинской Славы». Посмотреть ее можно по ссылке https://youtu.be/27KyRypgQp4.
Это третий фильм из цикла передач в рамках проекта Тверского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Наши музеи – наша память». Он создан региональной организацией инвалидов войны в Афганистане «Инвалиды войны».
Проект «Наши музеи – наша память» включает в себя создание видеофильмов о музеях, выставках и экспозициях военно-патриотического направления в Твери в формате онлайн-экскурсий.
Эти материалы предлагают посмотреть, в том числе студентам и школьникам региона. Информацию можно использовать для проведения онлайн-уроков с юнармейцами и учащимися.
Пресс-служба Правительства Тверской области