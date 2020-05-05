В Тверской области после коронавируса выздоровели 183 человека

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 709 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 183 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 518 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- 8 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 244 Кимры 173 Конаковский район 135 Лихославльский район 24 Кимрский район 23 Калининский район 15 Вышневолоцкий городской округ 12 Старицкий район 11 Зубцовский район 9 Торжок 7 Удомельский городской округ 6 Бежецкий район 6 Рамешковский район 6 Бологовский район 5 Ржев 5 Лесной муниципальный округ 4 Спировский район 4 Весьегонский муниципальный округ 4 Максатихинский район 3 Селижаровский район 3 Жарковский район 2 Торжокский район 2 Калязинский район 2 Кашинский городской округ Андреапольский муниципальный округ 1 1 Краснохолмский район 1 Осташковский городской округ 1

- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- На коронавирус в регионе обследовано 31136 человек, за последние сутки – 880.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области