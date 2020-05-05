Более 11600 предложений от работодателей насчитывается в банке вакансий в Тверской области

Более 11600 предложений от работодателей насчитывается в банке вакансий службы занятости Тверской области. В регионе высокий спрос на медицинский персонал, специалистов МВД, ФСИН и МЧС, водителей, швей и другие профессии.

Во время очередного прямого эфира на телеканале «Россия 24» Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что в сложившихся экономических условиях большое внимание уделяется поддержке граждан, которые потеряли работу.

Региональные органы службы занятости ввели новые форматы работы. В рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции для взаимодействия с клиентами обеспечен дистанционный режим общения. Для того чтобы найти работу, соискателю необходимо заполнить заявление и резюме на портале «Работа в России». Для регистрации на портале можно воспользоваться инструкцией на https://www.youtube.com/watch?v=gN13TgOKYJ0.

Предложения о вакантных местах будут поступать в личный кабинет. Соискатель может откликнуться на заинтересовавшее его предложение, а работодатель – ознакомиться с резюме и пригласить на собеседование. Если гражданину не удалось трудоустроиться, на 11-й день обратившемуся в службу занятости будет назначено пособие.

При этом, если у уволенных и признанных безработными с 1 марта 2020 года есть дети до 18 лет, то в апреле-июне выплачивается дополнительно 3000 рублей на каждого ребенка. Выплата производится одному из родителей. Такой государственной мерой поддержки в регионе воспользовались 498 родителей.

Для поддержания доходов граждан максимальный размер пособия по безработице увеличен до 12 130 рублей. Выплата максимального пособия без учета стажа и заработной платы положена тем, кто уволен и признан безработными с 1 марта этого года. В апреле-июне для таких граждан устанавливается максимальный размер пособия.

Исключение составляют люди, уволенные за нарушение трудовой дисциплины. В этом случае пособие по безработице будет назначено в минимальном размере 1500 рублей. Минимальное пособие для безработных также начисляется гражданам, ранее не работавшим и обратившимся в службу занятости после более годичного перерыва в занятости.

Всего в настоящее время в регионе зарегистрирована 7,1 тыс. безработных.

Подробная информация о вакансиях размещена на https://trudvsem.ru, интерактивном портале службы занятости населения Тверской области https://trudzan.tverreg.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области