Игорь Руденя и Денис Мантуров в Ржеве осмотрели производство деталей для аппаратов искусственной вентиляции легких

4 мая Губернатор Тверской области Игорь Руденя и Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетили ПАО «Электромеханика» в Ржеве. Одна из линий предприятия – выпуск комплектующих для аппаратов искусственной вентиляции легких и оборудования коек с кислородом. Еженедельные отгрузки составляют около 200 изделий. Детали направляются в учреждения здравоохранения, в том числе областную клиническую больницу.

Перед посещением производства Игорь Руденя и Денис Мантуров в Ржеве возложили цветы к Обелиску героям Великой Отечественной войны, который был отреставрирован к 75-летию Победы.

На ПАО «Электромеханика» Губернатор и глава Минпромторга России осмотрели цех по выпуску деталей клапанов для ИВЛ. Для изготовления востребованных в период борьбы с коронавирусом комплектующих используются современные станки с числовым программным управлением, изготовленные в Тверской области. Изделия проходят испытания согласно техническим условиям на изготовление медицинского оборудования.

«Сегодня по поручению Президента Владимира Путина масштабная работа ведется практически в круглосуточном режиме. Благодаря таким предприятиям, как Электромеханика, благодаря Минпромторгу России в Тверской области ежедневно увеличивается коечный фонд региона, оборудованный в соответствии со всеми требованиями и стандартами», - сказал Игорь Руденя.

Комментируя журналистам посещение предприятия, Губернатор сообщил о разработке дополнительных мер поддержки производств для закупки высокотехнологичного оборудования, увеличения мощностей, выхода на международный рынок.

«При создании коек для пациентов с коронавирусной инфекцией была поставлена задача полностью обеспечить их функционирование. Признателен компании «Электромеханика» - предприятие первым подключилось к этой работе, за месяц здесь наладили производство сертифицированной продукции», - отметил Денис Мантуров.

Игорь Руденя и Денис Мантуров поздравили сотрудников предприятия с наступающим праздником – Днем Победы и вручили награды специалистам завода.

Федеральное звание «Почетный машиностроитель» присвоено токарю-расточнику Сергею Захарову, наладчику Валерию Смирнову. Почетной грамотой Министерства награждены ведущий инженер-программист Алексей Мояков, диспетчеры Наталья Лужкова и Марина Сазонова.

Звание «Почетный работник промышленности Тверской области» присвоено токарю Юрию Образцову, почетной грамотой и благодарностями Губернатора отмечены слесарь Александр Лужков, электрогазосварщик Михаил Андреев, операторы станков с программным управлением Вадим Нестеренко и Михаил Стрельченко.

В Тверской области более 30 производств перепрофилировались на выпуск востребованной продукции в текущей эпидемиологической ситуации.

На предприятиях региона налажено производство средств индивидуальной защиты. Медицинские костюмы и халаты выпускают Тверская и Весьегонская швейные фабрики, ООО «Фабрика здоровья». Медицинские перчатки – ООО «Лема», Весьегонская швейная фабрика. Кожные антисептики делают ОГУП «Фармация», ИП Гуменюк Д.Ю.

Также обеспечено производство респираторов, масок, защитных очков для медиков на ООО «Дельрус», Весьегонской швейной фабрике и других предприятиях Тверской области.

4 мая Игорь Руденя и Денис Мантуров приняли участие в запуске нового производства медицинских респираторов «СПИРО-403» на Кимрской фабрике имени Горького. Сейчас здесь производится около 100 наименований продукции, востребованной в работе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Правительства Тверской области