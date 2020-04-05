Студенты Тверской области и других субъектов страны напишут «75 строк о Победе»

Студенты, магистранты, аспиранты вузов Тверской области и других регионов страны могут принять участие в открытом онлайн-конкурсе эссе «75 строк о Победе». Приём заявок завершится 20 мая 2020 года.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие проекты важны для патриотического воспитания молодежи, сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

Конкурс организован Тверским государственным техническим университетом. Заявки в оргкомитет уже поступили от студентов из Тверской, Липецкой, Волгоградской, Челябинской, Курской, Саратовской, Пензенской, Ростовской, Магаданской областей, Камчатского края и Республики Крым.

Конкурс проводится по четырём номинациям: «Герой моей семьи» (эссе о родственнике - участнике Великой Отечественной войны), «Моя малая Родина» (эссе о родном городе, поселке, деревне), «Мы – наследники Победы» (эссе о роли современного поколения в сохранении исторической памяти), «Свободная тема» (размышления на тему героизма, истории страны, будущего России).

Заявки принимаются на адрес электронной почты 75strok@bk.ru или в системе АИС «Молодежь России» (https://myrosmol.ru/event/44837). Подробная информация об условиях участия в конкурсе размещена на официальном сайте ТвГТУ.

Пресс-служба Правительства Тверской области