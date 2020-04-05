Губернатор Игорь Руденя и глава Минпромторга России Денис Мантуров открыли новое производство медицинских респираторов в Тверской области

4 мая Губернатор Тверской области Игорь Руденя и Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров приняли участие в запуске нового производства медицинских респираторов «СПИРО-403» на Кимрской фабрике имени Горького. Сегодня предприятие выпускает защитные изделия для специалистов здравоохранения, в том числе медиков, задействованных в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

Для увеличения объемов производства респираторов и защитных костюмов Кимрской фабрике имени Горького в апреле 2020 года в рамках программы «Противоэпидемические проекты» одобрена поддержка от федерального Фонда развития промышленности в сумме 81 млн рублей.

Игорь Руденя и Денис Мантуров осмотрели производственные площадки фабрики: швейный цех, цеха пластмассового литья и изготовления из пластика, респираторное производство, где запущена новая линия по выпуску изделий «СПИРО-403» - за две смены предусмотрен выпуск 10 тыс. медицинских респираторов.

«Несколько дней назад мы отмечали 1 мая. Многие из вас трудились, занимались производством востребованной для нашей страны продукции. Вы смогли за сутки выпустить более 87 тысяч изделий разного назначения, и это очень высокий показатель. Сегодня перед вами стоят серьезные задачи. Ваш вклад в наше общее здоровье дает возможность с оптимизмом смотреть в завтрашний день. Благодарны вам за эту работу», - сказал Игорь Руденя.

«Вы осваиваете выпуск новой продукции, принимаете активное участие в общей работе, направленной на борьбу с коронавирусом. За это вам огромная благодарность от медиков, которые используют ваши изделия. Сегодня вы входите в тройку лидеров России по производству респираторов», - отметил Денис Мантуров.

Министр от руководства страны поблагодарил специалистов предприятия за помощь в борьбе с коронавирусом.

Лучшим сотрудникам фабрики Губернатор и глава Минпромторга вручили региональные и федеральные награды.

Звание «Почетный химик» присвоено сборщику Елене Волковой, операторам Николаю Кузнецову и Римме Фалиной. Почетными грамотами награждены руководитель торгово-логистического центра Яна Михайлова, сборщики Алена Сарычева, Валентина Дьячкова, литейщик Надежда Романова. Благодарность Губернатора Тверской области объявлена сотрудникам цеха по производству респираторов Ирине Андреевой и Надежде Беляковой, механику цеха по выпуску изделий из пластика Дмитрию Ефременко.

Фабрика имени Горького выпускает в сутки почти 27 тыс. респираторов «СПИРО». Также здесь производят респираторы «Лепесток» (порядка 22 тыс. изделий в сутки), «ШБ» (7 тыс. единиц) и еще около 100 наименований защитных изделий. Среди востребованной продукции – медицинские костюмы, пластиковая обувь, обувные чехлы и многое другое.

Производство сертифицировано по международному стандарту качества. Предприятие оснащено современным ультразвуковым оборудованием для изготовления респираторов, техникой с тепловым воздействием для изготовления комплектующих изделий, швейными машинами для изготовления специальной одежды.

Кимрская фабрика имени Горького основана в 1925 году, 20 сентября 2020 года предприятие будет отмечать 95-летие.

Пресс-служба Правительства Тверской области