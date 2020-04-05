Жителей Тверской областей приглашают виртуально посетить выставки

Учреждения культуры Верхневолжья продолжают работу в режиме онлайн. Виртуальные выставки жителей региона приглашает посетить Тверской государственный объединенный музей.

4 мая в 15.00 Удомельский краеведческий музей представит онлайн-выставку кукол «Песни военных лет». Третий выпуск проекта будет посвящён известной военной песне «Темная ночь».

5 мая в 11:00 пройдёт онлайн-выставка: «Без билета по белу свету: путешествия в мире живой природы».

В этот же день в 15:00 Музей Калининского фронта покажет очередной выпуск рубрики «Военные профессии в годы Великой Отечественной войны», который будут посвящён спецкорам военных лет.

Все материалы размещаются на официальном сайте Тверского государственного объединенного музея (www.tvermuzeum.ru), а также на страницах учреждения в социальных сетях.

Пресс-служба Правительства Тверской области