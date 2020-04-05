В Тверской области акция «Георгиевская лента» пройдет в онлайн-формате

4 мая в Тверской области и во всей России стартует акция «Георгиевская ленточка». В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией акция проходит в онлайн и оффлайн форматах.

«При организации праздничных мероприятий в честь Дня Победы очень важно поддержать проекты, которые исходят от самих граждан и получают широкий отклик людей разных поколений» - считает Губернатор Игорь Руденя.

Для того, чтобы стать участником челленджа необходимо сделать фото с Георгиевской лентой, а затем опубликовать на личной странице в социальных сетях с ответом на вопрос «Почему для меня важна Георгиевская лента».

Запись дополняется хэштегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома. В описании к фото нужно пригласить к участию 5 друзей.

В случае отсутствия ленты можно воспользоваться электронной фоторамкой «Георгиевская ленточка» в личном аккаунте через мобильное приложение Instagram и функцию «Истории».

Фоторамка доступна для добавления всем желающим в официальном аккаунте «Волонтеры Победы» - @vsezapobedu.

Оффлайн-формат предполагает распространение лент в местах, доступных для посещения в период самоизоляции.

Ленты будут также переданы региональному штабу акции взаимопомощи #МыВместе».

Пресс-служба Правительства Тверской области