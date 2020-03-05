Юные поэты Тверской области принимают участие во Всероссийском конкурсе «Поэзия Победы»

11 юных поэтов Тверской области принимают участие во Всероссийском конкурсе «Поэзия Победы». В этом году конкурс посвящен Ржевской битве и Мемориалу Советскому солдату, который устанавливают в городе воинской славы Ржеве.

«Большая честь для нашего региона – иметь такой масштабный памятник, который является собирательным и реальным образом советских солдат, отстоявших Родину и победивших фашизм. Этот мемориал – пример того, как с помощью граждан, патриотических сил нашей страны и зарубежья можно создавать исторические монументы на века», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Организатором конкурса является Музей Победы совместно с российским военно-историческим обществом.

В конкурсе принимают участие школьники и молодые люди от 11 до 25 лет. Участники написали стихотворения о героях Ржевской битвы, о значении их подвига в истории нашей страны, с помощью поэтического слова постарались передать чувства солдат.

Итоги Всероссийского поэтического конкурса «Поэзия Победы» подведут 9 мая, список победителей разместят на сайте Музея Победы.

Пресс-служба Правительства Тверской области