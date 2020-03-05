АКРА подтвердило кредитный рейтинг Тверской области на уровне ВВВ+(RU), прогноз «Позитивный»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) опубликовало кредитный рейтинг Тверской области. Он подтвержден на уровне ВВВ+(RU), прогноз «Позитивный».

Аналитики АКРА отмечают контролируемую долговую нагрузку в регионе и возможность ее наращивания без ухудшения оценки долгового профиля.

С учетом текущей ситуации в экономике АКРА допускает вероятность того, что в 2020 году налоговые и неналоговые доходы Верхневолжья могут снизиться на 15% относительно уровня 2019 года. При этом, по мнению экспертов, Тверская область создала для себя возможности пройти период снижения доходов без значительного увеличения долга.

За последние несколько лет долговая нагрузка на бюджет региона существенно снизилась, отмечают в АКРА. На начало 2020 года соотношение долга и текущих доходов областного бюджета составляло 37%, соотношение долга и налоговых и неналоговых доходов – 47%.

«Работа по снижению государственного долга Тверской области движется в позитивном направлении. Это даёт очень хорошие возможности для участия региона в национальных проектах. Теперь для нас самое главное – качество, скорость и полнота исполнения ранее намеченных планов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

«Позитивный» прогноз агентства обусловлен тем, что Тверская область, по мнению аналитиков, располагает возможностями по использованию накопленной ликвидности бюджета для финансирования расходов при минимальном росте долга, что очень важно в текущих условиях, когда реализуются дополнительные меры государственной поддержки бизнеса в регионе.

«Даже при увеличении долговой нагрузки и снижении объема ликвидных средств регион в течение двух лет поддержит текущий уровень кредитного качества», – отмечается в сообщении АКРА.

Пресс-служба Правительства Тверской области