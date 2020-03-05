В Тверской области жителей призывают доверять врачам и соблюдать меры профилактики

На сайте Минздрава Тверской области опубликовано обращение к жителям региона с призывом доверять врачам в период пандемии коронавируса.

«Сегодня все мы - кто здоров и соблюдает все меры предосторожности, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, кто проходит лечение от covid-19 или другого заболевания, а также все медицинские сотрудники региона – все мы находимся в новых обстоятельствах.

Сейчас все ресурсы системы здравоохранения Тверской области, а также многих предприятий региона, направлены на создание условий для лечения больных covid-19. Закуплено оборудование, развернуты, оснащены койки. Эта работа продолжается для того, чтобы наши учреждения были максимально готовы к приему и оказанию всей необходимой помощи своим пациентам», – говорится в обращении.

В Минздраве подчеркивают: «Мы понимаем, как сложно сейчас всем, кто попал в больницу, кто переживает за своих родных. Но без доверия врачам победить болезнь очень сложно. А только врач знает – какое в зависимости от течения болезни назначить лечение пациенту, в какой момент и какое необходимо применить оборудование.

В социальных сетях в последнее время появляются обсуждения недостатков оснащения больниц, методов лечения, которые в определенной степени ставят под сомнение действия врачей. Просим доверять мнению только специалистов. Доверяйте лечащим врачам. Сейчас очень важно, чтобы и врачи чувствовали вашу поддержку», – отмечают в обращении.

125 человек в Тверской области с помощью медиков уже победили болезнь и покинули больницы. И с каждым днем выздоровевших все больше. Врачи продолжают круглосуточно работать, чтобы спасти жизни людей.

Напомним, что в Тверской области продолжают действовать ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности, введенного с 17 марта. В связи с этим жителям региона необходимо неукоснительно соблюдать санитарные нормы и правила.

В майские праздники и далее до отмены ограничения на четырех территориях Верхневолжья: в ЗАТО Солнечный, ЗАТО Озерный, Удомле и Конаково введен запрет на въезд для граждан, не имеющих там регистрации по месту жительства или месту пребывания.

В регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, деятельность кинотеатров, ночных клубов, кальянных, детских развлекательных центров, посещение парков, детских и спортивных площадок.

Временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, домах отдыха, пансионатах и аналогичных объектах, где предоставляются услуги по временному проживанию.

По-прежнему приостановлена работа объектов общественного питания (за исключением дистанционной торговли), ярмарок, СПА и массажных салонов, соляриев, саун и подобных объектов.

Не оказываются стоматологические и частные медицинские услуги за исключением состояний и заболеваний, требующих экстренной помощи.

По инициативе главы региона Игоря Рудени 30 апреля стартовала акция по раздаче бесплатных защитных масок в муниципалитетах Верхневолжья. Первый миллион распространяется волонтерами в общественных местах, транспорте, магазинах и других точках.

В праздничные дни жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить нахождение в местах с пребыванием людей, поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.