В Тверской области от коронавируса выздоровели 125 человек

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтвержден 51 новый случай коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в регионе подтвержден 661 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 125 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 533 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- 3 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 226 Кимры 155 Конаковский район 130 Кимрский район 22 Лихославльский район 22 Калининский район 14 Старицкий район 11 Вышневолоцкий городской округ 11 Зубцовский район 9 Торжок 7 Удомельский городской округ 6 Бежецкий район 6 Бологовский район 5 Ржев 5 Рамешковский район 5 Лесной муниципальный округ 4 Спировский район 4 Весьегонский муниципальный округ 4 Селижаровский район 3 Жарковский район 2 Торжокский район 2 Калязинский район 2 Максатихинский район 2 Кашинский городской округ Андреапольский муниципальный округ 1 1 Краснохолмский район 1 Осташковский городской округ 1

- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- На коронавирус в регионе обследовано 29873 человек, за последние сутки – 454.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области