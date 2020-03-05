Тверская область вошла в число регионов-лидеров по производству защитных масок

В Министерстве промышленности и торговли РФ назвали регионы-лидеры по пошиву защитных масок. Это производственное направление актуально в рамках работы по предотвращению распространения коронавируса в стране. В рейтинг вошла Тверская область, где изготавливается 114,5 тыс. изделий в сутки.

В список лидеров также вошли Ивановская, Нижегородская, Смоленская, Тульская, Калужская, Орловская, Псковская, Новосибирская области и Республика Чувашия.

В Тверской области целый ряд компаний в сложившейся эпидемиологической ситуации определил выпуск защитных изделий одним из профильных направлений деятельности. Около 22 тыс. медицинских масок за смену производит тверское предприятие «Интерстиль» для аптек и медицинских учреждений страны. Около 5 тыс. многоразовых масок ежедневно производит Тверская швейная фабрика, порядка 3 тыс. единиц – Вышневолоцкий трикотажный комбинат «Парижская коммуна».

В Тверской области также началась бесплатная раздача волонтерами 1 миллиона защитных масок жителям региона в рамках проекта, который реализуется по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Акция стартовала накануне майских праздников.

«Это важное мероприятие, направленное на популяризацию мер профилактики коронавирусной инфекции в Тверской области», – считает Игорь Руденя.

Каждая многоразовая маска находится в отдельной упаковке, куда вложена инструкция по ее использованию. На приобретение изделий региональные власти выделили 30 млн рублей. Крупный заказ размещен на 11 предприятиях Тверской области, в их числе ООО Вышневолоцкий комбинат «Парижская коммуна», ООО «Паллада», ООО «Евротек», ООО «Аэлита» и другие. В сутки для акции производится 44 тыс. защитных масок, соответствующих стандартам Минпромторга РФ. Размещение заказа на предприятиях региона – это значимая мера поддержки производственного сектора.

В Тверской области 35 организаций перепрофилировались на выпуск и поставку защитных и медицинских изделий. Кроме масок в регионе производятся респираторы, защитные одноразовые халаты, бахилы, комбинезоны и костюмы.

ПАО «Электромеханика» (г. Ржев) обеспечивает больницы региона клапанами для аппаратов искусственной вентиляции легких и оборудования коек с кислородом, которые раньше приобретались за рубежом. Еженедельно предприятие готово отгружать по 200 комплектов деталей.

Вклад компании в производство востребованной продукции был отмечен 22 апреля на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России под руководством Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с участием Губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба Правительства Тверской области