В муниципалитетах Тверской области отремонтируют 27 объектов теплоснабжения

В 17 муниципальных образованиях Тверской области в 2020 году за счёт средств областного бюджета будет проведён капитальный ремонт 27 объектов теплоэнергетического комплекса. На выполнение ремонтных работ муниципалитетам из региональной казны направят 117,2 млн рублей.

До начала осенне-зимнего периода будут отремонтированы 7 котельных и 20 участков тепловых сетей общей протяжённостью 14,6 км.

Для повышения надёжности системы теплоснабжения, область оказывает поддержку муниципалитетам, начиная с 2017 года. Также для обеспечения системного подхода к модернизации, реконструкции теплоэнергетического и генерирующего оборудования Правительством Тверской области проводится последовательная работа по консолидации коммунальных активов.

«Это позволит обеспечить комплексный подход к вопросам модернизации сетей, добиться четкости и прозрачности в финансовом администрировании и тарифообразовании. Самая главная задача – повысить надежность и качество коммунальных услуг», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2020 году поддержку на капитальный ремонт объектов теплоснабжения получат Вышневолоцкий, Кашинский, Нелидовский и Удомельский городские округа, Андреапольский и Лесной муниципальные округа, Зубцовский, Краснохолмский, Калининский, Калязинский. Кесовогорский, Молоковский, Оленинский, Торжокский, Старицкий, Селижаровский, Ржевский районы.

Софинансирование работ со стороны муниципальных образований составит 29,2 млн рублей.

С 2020 года программа капитального ремонта теплоэнергетических комплексов формируется на трёхлетний период. В план работ на 2021-2022 годы включены ещё 18 котельных и тепловые сети протяженностью 35 км.

В 2018 -2019 годы в рамках программы за счёт областной субсидии были отремонтированы 32 муниципальные котельные и 38 участков тепловых сетей общей протяжённостью 52 км. На эти цели направлено свыше 238 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области