Доверяйте своим врачам

Уважаемые жители Тверской области. Сегодня все мы - кто здоров и соблюдает все меры предосторожности, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, кто проходит лечение от covid-19 или другого заболевания, а также все медицинские сотрудники региона – все мы находимся в новых обстоятельствах.

Сейчас все ресурсы системы здравоохранения Тверской области, а также многих предприятий региона, направлены на создание условий для лечения больных covid-19. Закуплено оборудование, развернуты, оснащены койки. Эта работа продолжается для того, чтобы наши учреждения были максимально готовы к приему и оказанию всей необходимой помощи своим пациентам.

Мы понимаем, как сложно сейчас всем, кто попал в больницу, кто переживает за своих родных. Но без доверия врачам победить болезнь очень сложно. А только врач знает – какое в зависимости от течения болезни назначить лечение пациенту, в какой момент и какое необходимо применить оборудование.

В социальных сетях появляются обсуждения недостатков оснащения больниц, методов лечения, которые в определенной степени ставят под сомнение действия врачей. Просим доверять мнению только специалистов.

Доверяйте лечащим врачам. Сейчас очень важно, чтобы и врачи чувствовали вашу поддержку. 109 человек в Тверской области с помощью наших медиков уже победили болезнь и покинули больницы. И с каждым днем выздоровевших все больше.

Министерство здравоохранения Тверской области