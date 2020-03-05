Тверская область присоединилась к программе «Школьный музей Победы»

Два образовательных учреждения Тверской области присоединились к долгосрочной программе «Школьный музей Победы» – Емельяновская и Берновская средние школы. Проект разработан к 75-летию Победы.

Программа развития школьных музеев реализуется Музеем Победы совместно с Российским военно-историческим обществом.

Партнерами Музея Победы стали 516 образовательных учреждений из 76 регионов России, в 2020 году к нему присоединились музеи высших учебных заведений.

Долгосрочная программа «Школьный музей Победы» позволяет создавать единое пространство, участники которого могут обмениваться опытом и получать знания о новых формах работы, а также принимать участие в проектах и конкурсах.

Итоговое решение о статусе школьного музея принимает экспертная комиссия.

Подробности о реализации программы – на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/projects/school-museum/

Пресс-служба Правительства Тверской области