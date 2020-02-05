В Тверской области продолжается акция по раздаче многоразовых защитных масок

В Тверской области в праздничные дни продолжается акция по раздаче многоразовых защитных масок жителям региона. Акция стартовала 30 апреля по инициативе Губернатора Игоря Рудени. На первом этапе волонтёры раздадут 1 миллион защитных масок.

«Эта наша тверская инициатива. Мы начали раздачу первого миллиона бесплатных многоразовых защитных масок. Это сделано для профилактической работы. В первую очередь, маски будут раздаваться в муниципальных образованиях, где была зарегистрирована коронавирусная инфекции. Но затем акция охватит все 42 муниципальных образования региона. Работа по раздаче масок будет расширена, надеюсь мы получим хороший эффект с точки зрения профилактики заболевания», - отметил Игорь Руденя.

2 мая тверские волонтеры раздавали многоразовые защитные маски на площадке рядом с магазином «Леруа Мерлен», где в выходные дни собирается много покупателей..

Каждая многоразовая маска находится в отдельной упаковке, куда вложена инструкция по ее использованию.

К участию в акции присоединились не только волонтёры, но и сотрудники патрульно-постовой службы, работники МФЦ.

На приобретение миллиона многоразовых масок региональные власти выделили 30 млн рублей. Крупный заказ размещен на 11 предприятиях Тверской области, в их числе ООО Вышневолоцкий комбинат «Парижская коммуна», ООО «Паллада», ООО «Евротек», ООО «Аэлита» и другие. В сутки для акции будет производиться 44 тысячи защитных масок, соответствующих стандартам Минпромторга РФ. Размещение заказа на предприятиях региона – это значимая мера поддержки производственного сектора.

В регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, деятельность кинотеатров, ночных клубов, кальянных, детских развлекательных центров, посещение парков, детских и спортивных площадок.

В праздничные дни жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить нахождение в местах с пребыванием людей, поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области