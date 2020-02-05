Жителей Верхневолжья приглашают присоединиться к онлайн-акции «Бессмертный полк», каждый желающий может рассказать о своем герое.

«Мероприятия 9 мая будут проходить в ограниченном режиме с учетом санитарной безопасности. Для нас важно, чтобы наши ветераны Великой Отечественной войны даже на расстоянии почувствовали заботу и благодарность за то, что они сделали для всех нас. Считаю, что даже в режиме борьбы с коронавирусной инфекцией, мы должны достойно организовать и провести мероприятия к 75-летию Победы», - подчеркнул Губернатор Игорь Руденя на совещании, посвященном празднованию Дня Победы.

Для участия в онлайн-акции «Бессмертный полк» фотографию своей семьи с транспарантом или фотографию героя войны с указанием его фамилии, имени и отчества нужно направить на электронную почту polk.tver@yandex.ru. Онлайн-Бессмертный полк Тверской области будет транслироваться 9 мая в эфире телекомпании «Тверской проспект - Регион».

Второй вариант участия в акции «Бессмертный полк» – размещение фотографий родственников, которые воевали или трудились в тылу в годы войны, на окнах домов, третий – в социальных сетях с хэштегами #БессмертныйполкТверь, #БессмертныйполкРоссии, #moypolk.

В Тверской области в День Победы планируется проведение мероприятий в новом формате. Утром 9-го мая в городе воинской славы Ржеве будет дан старт акции «Флаг Победы».

В 42 муниципальные образования Тверской области будут переданы символические флаги в честь 75-летия Победы.

Пройдёт акция «Журавли памяти»: школьники региона на интерактивных уроках труда изготовят белых бумажных журавлей и разместят их к 9 мая в окнах своих домов.

Также пройдет всероссийская акция "Песня Победы" – в 19 часов после минуты молчания 9-го мая жители региона смогут вместе спеть песню «День Победы».

В завершение праздничного дня в честь Великой Победы будет дан Салют в Твери и Ржеве. Сейчас прорабатываются возможные места его проведения, чтобы избежать скопления людей на улицах и дать возможность максимальному количеству жителей увидеть действие из окон домов.

Пресс-служба Правительства Тверской области