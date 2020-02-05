Информация для предпринимателей о мерах поддержки в сложившейся эпидемиологической ситуации

В целях информирования широкого круга субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъект МСП) в доступной и понятной форме о мерах, принимаемых для их поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции, на официальном сайте Росимущества в сети Интернет (https://www.rosim.ru/activities/rent/support) размещены материалы, разъясняющие вопросы применения распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 670-р (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 968-р) (далее - распоряжение), а также шаблоны заявления субъекта МСП для получения льгот.