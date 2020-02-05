В Тверской области от коронавируса выздоровели 109 человек

posted by Максим Малахов on сб, 05/02/2020 - 13:08

 

 

         - По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 46 новых случаев коронавирусной инфекции.

         - Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

         - Всего на настоящее время в регионе подтверждено 610 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 109 заболевших выздоровели и выписаны из больницы.  498 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

         - 3 человека с подтвержденным коронавирусом скончались.     Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь

208

Конаковский район

127

Кимры

135

Кимрский район                   

21

Лихославльский район

20

Старицкий район        

11

Вышневолоцкий городской округ         

11

Калининский район

9

Зубцовский район       

9

Торжок     

7

Удомельский городской округ

6

Бежецкий район

6

Бологовский район

5

Ржев

5

Лесной муниципальный округ

4

Рамешковский район  

4

Весьегонский муниципальный округ         

4

Селижаровский район

3

Спировский район

3

Жарковский район

2

Торжокский район               

2

Калязинский район     

2

Максатихинский район        

2

Кашинский городской округ

Андреапольский муниципальный округ

1

1

Краснохолмский район

1

Осташковский городской округ

1

 

         - В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

         - На коронавирус в регионе обследовано 29127 человек, за последние сутки – 539.

         В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

         Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

                         Пресс-служба Правительства Тверской области