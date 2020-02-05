В колледжах Тверской области усилят противопожарную безопасность

В 2020 году запланированы работы по повышению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности колледжей Тверской области. Финансирование мероприятий одобрено на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Укрепление материально-технической базы среднего профессионального образования – одна из задач, обозначенных Губернатором Игорем Руденей в работе по развитию системы подготовки кадров для тверской экономики.

В Бежецком промышленно-экономическом колледже проведут огнезащитную обработку крыши в производственном и учебных корпусах. В Конаковском – установят противопожарные перегородки, ограждение кровли. В Кувшиновском колледже оборудуют учебные корпуса и общежитие сигнализациями, домофонами, металлодетекторами.

В Ржевском колледже им. Н.В. Петровского установят системы видеонаблюдения и оповещения об угрозе ЧС в учебных зданиях и общежитии. Тверской колледж имени А.Н. Коняева оснастят современными системами видеонаблюдения, установят новое ограждение, проведут ремонтные работы в здании на Смоленском переулке. Капитальный ремонт пожарной сигнализации при областной поддержке сделают в Тверском колледже имени Героя Советского Союза П.А. Кайкова.

Мероприятия по усилению безопасности также запланированы в машиностроительном, полиграфическом, торгово-экономическом колледжах Твери, Торжокском промышленно-гуманитарном колледже, Вышневолоцком, Савеловском, Ржевском технологическом колледжах.

С 27 марта студенты среднего профессионального образования Тверской области учатся в дистанционном режиме в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Всего в 47 учреждениях сейчас обучаются 25680 студентов.

Учреждения используют единый по Тверской области информационный ресурс http://eoistver.ru, созданный на базе Центра опережающей профессиональной подготовки региона при Тверском политехническом колледже. Также студенты активно задействуют в работе группы в социальных сетях, мессенджеры, Skype.

Пресс-служба Правительства Тверской области