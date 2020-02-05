Выпущена памятная монета с изображением Ржевского мемориала

Банк России выпустил в обращение серебряную памятную монету «Ржевский мемориал Советскому солдату» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Монета номиналом 3 рубля из серебра 925 пробы.

На одной из сторон размещено рельефное изображение памятника Советскому солдату на фоне летящих журавлей. По окружности монеты надпись «Ржевский Мемориал Советскому солдату». Тираж монеты – 3000 штук.

Проект по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею его создания поддержал Президент России Владимир Путин.

«Большая честь для нашего региона – иметь такой масштабный мемориал, который является собирательным и реальным образом советских солдат, отстоявших Родину и победивших фашизм. Этот мемориал – пример того, как с помощью граждан, патриотических сил нашей страны и зарубежья можно создавать исторические монументы на века. Это место имеет большой потенциал для исторического и культурного воспитания подрастающего поколения, жителей и гостей Тверской области», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». 25-метровую бронзовую скульптуру Советского солдата весом более 80 тонн устанавливают на 10-метровом восьмигранном холме.

В павильонах музея у мемориала Ржевскому солдату будут демонстрироваться фотографии, кадры военной хроники, связанные с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

До 9 мая идёт сбор фотографий и семейных историй фронтовиков, которые воевали на Ржевско-Вяземском направлении в годы Великой Отечественной войны.

Эти материалы войдут в оформление музея. Фотографии и документы можно загружать на интернет-портал подоржевом.рф.

Пресс-служба Правительства Тверской области