В областную клиническую больницу и другие учреждения Тверской области 1 мая поставлено 10 аппаратов ИВЛ

35 аппаратов искусственной вентиляции легких поставлены в Тверскую область, 10 из них – сегодня, 1 мая. На следующей неделе запланирована крупная партия – 70 аппаратов ИВЛ. Вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области, которое 1 мая провел Губернатор Игорь Руденя.

- Сегодня 6 аппаратов ИВЛ поступили в областную клиническую больницу, по 2 – в клиническую больницу №1 и Конаковскую ЦРБ. Всего в Тверской области будет закуплен 181 аппарат ИВЛ. Кроме того, предусмотрена поставка по линии Минпромторга России. Также для учреждений приобретаются прожекторы-облучатели, импульсные ультрафиолетовые установки для обеззараживания помещений.

- В регионе формируется лекарственный резерв, ведется закупка медикаментов, средств защиты для медицинских организаций, аптек. С 30 апреля в Тверской области по инициативе Губернатора Игоря Рудени реализуется акция по раздаче первого миллиона бесплатных многоразовых защитных масок жителям Тверской области при участии волонтеров Верхневолжья. На приобретение масок из резервного фонда Правительства Тверской области выделено 30 млн рублей.

«Благодарны всем, кто придерживается профилактических мер, находится дома, без необходимости не посещает общественные места, а также тем, кто беспокоится о здоровье граждан и участвует в акции по раздаче бесплатных масок. Мы получим хороший опыт и эффект с точки зрения профилактики пандемии», – считает Игорь Руденя.

- Продолжается формирование коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией. Койки созданы в Калининской ЦРБ, областной клинической больнице, в Центральной медико-санитарной части №141 ФМБА России в Удомле, городской больнице №6. Дополнительные мощности создаются в Конаковской, Зубцовской, Нелидовской ЦРБ, городской клинической больнице №1 и других учреждениях. Всего планируется развернуть около 1500 инфекционных коек.

- На мероприятия по борьбе с коронавирусом в Тверской области выделено порядка 1 млрд рублей федеральных и областных средств.

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- На настоящее время в регионе подтверждено 564 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 74 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 487 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 3 человека с подтвержденным коронавирусом скончались.

- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- На коронавирус в регионе обследовано 28212 человек, за последние сутки – 1513.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области