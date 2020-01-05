В Тверской области пройдет первый Кубок по интерактивному футболу 2020

posted by Максим Малахов on пт, 05/01/2020 - 16:26

 

 

В Тверской области пройдет первый Кубок по интерактивному футболу 2020. Матчи пройдут онлайн в режиме FUT. Минимальный возраст участников – 14 лет.

Игры состоятся на двух платформах – PS4 и XBOX. Участники регионального этапа Чемпионата России по интерактивному футболу могут заявляться только на одну игровую платформу. Матчевые встречи начнутся с 18 мая в режиме FUT.

Регистрация участников начинается с 1 мая  в группе ВКонтакте: https://vk.com/topic-158808092_40812032.  

Время игр группового этапа и плей-офф уточняются после регистрации. Победители регионального отбора получат спортивные разряды и квоту на Кубок России по футболу.

 

                Пресс-служба Правительства Тверской области