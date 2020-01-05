Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
В Тверской области пройдет первый Кубок по интерактивному футболу 2020. Матчи пройдут онлайн в режиме FUT. Минимальный возраст участников – 14 лет.
Игры состоятся на двух платформах – PS4 и XBOX. Участники регионального этапа Чемпионата России по интерактивному футболу могут заявляться только на одну игровую платформу. Матчевые встречи начнутся с 18 мая в режиме FUT.
Регистрация участников начинается с 1 мая в группе ВКонтакте: https://vk.com/topic-158808092_40812032.
Время игр группового этапа и плей-офф уточняются после регистрации. Победители регионального отбора получат спортивные разряды и квоту на Кубок России по футболу.
Пресс-служба Правительства Тверской области