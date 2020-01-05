В Тверской области в майские праздники усилены меры безопасности

В Тверской области в период майских праздников усилены меры безопасности. Жителям региона в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить в службы МЧС, МВД и ФСБ. Телефон Единой службы спасения – «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Телефоны доверия в Твери: ФСБ – (4822) 77-74-41, МВД – (4822) 32-95-52, МЧС – (4822) 39-99-99.

Несмотря на то, что в текущей эпидемиологической ситуации на территории Тверской области временно ограничено проведение массовых мероприятий, правоохранительные органы призывают жителей региона не терять бдительности и сообщать на телефоны доверия любую информацию, касающуюся рисков возникновения террористических угроз.

Региональные Министерства экологии и природных ресурсов, лесного, сельского хозяйства обращают особое внимание жителей и гостей Тверской области на необходимость соблюдения правил противопожарной безопасности.

По поручению Губернатора Игоря Рудени в Верхневолжье усилены меры профилактики пожаров. На селекторном совещании по этой теме глава региона подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность населённых пунктов, садово-огороднических и дачных товариществ, объектов экономики и социальной сферы.

Игорь Руденя поручил усилить контроль со стороны местных администраций за приезжающими в регион гражданами, проводить активную информационную работу, в том числе о недопущении палов травы.

До 14 мая в Тверской области действует ограничение на посещение лесов и въезды в массивы транспортных средств: запрещено разведение костров, сжигание травы и мусора.

В регионе проведено более 1300 наземных рейдов, порядка 30 вылетов беспилотных летательных аппаратов, мониторинг ведется с помощью видеокамер на вышках сотовой связи – в круглосуточном режиме работает 50 устройств.

При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно сообщать о возгорании по бесплатному телефону горячей линии Министерства лесного хозяйства региона 8-800-100-90-25 или по федеральному номеру лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок по России бесплатный). С начала года на эти линии поступило порядка 70 обращений. Также можно звонить по телефону Службы спасения 112.

Пресс-служба Правительства Тверской области