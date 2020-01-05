В Тверской области жителей призывают соблюдать меры эпидемиологической безопасности

В Тверской области продолжают действовать ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности, введенного с 17 марта. В связи с этим жителям региона необходимо неукоснительно соблюдать санитарные нормы и правила.

В майские праздники и далее до отмены ограничения на четырех территориях Верхневолжья: в ЗАТО Солнечный, ЗАТО Озерный, Удомле и Конаково введен запрет на въезд для граждан, не имеющих там регистрации по месту жительства или месту пребывания.

В регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, деятельность кинотеатров, ночных клубов, кальянных, детских развлекательных центров, посещение парков, детских и спортивных площадок.

Временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, домах отдыха, пансионатах и аналогичных объектах, где предоставляются услуги по временному проживанию.

По-прежнему приостановлена работа объектов общественного питания (за исключением дистанционной торговли), ярмарок, СПА и массажных салонов, соляриев, саун и подобных объектов.

Не оказываются стоматологические и частные медицинские услуги за исключением состояний и заболеваний, требующих экстренной помощи.

По инициативе главы региона Игоря Рудени 30 апреля стартовала акция по раздаче бесплатных защитных масок в муниципалитетах Верхневолжья. Первый миллион распространяется волонтерами в общественных местах, транспорте, магазинах и других точках.

«Благодарны всем, кто придерживается профилактических мер, находится дома, без необходимости не посещает общественные места, а также тем, кто беспокоится о здоровье граждан и участвует в акции по раздаче бесплатных масок: это «Транспорт Верхневолжья», сотрудники органов внутренних дел, наши дорогие волонтеры. Надеюсь, в дальнейшем число участников акции будет расширено, и мы получим хороший опыт и эффект с точки зрения профилактики пандемии», – прокомментировал Игорь Руденя в прямом эфире канала «Россия 24» Тверь 30 апреля.

В праздничные дни жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить нахождение в местах с пребыванием людей, поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области