В Тверской области студенты профильных колледжей примут участие в обеспечении мер профилактики коронавируса в учреждениях образования и соцзащиты

В Тверской области студенты колледжей смогут принять участие в обеспечении мер профилактики коронавируса в учреждениях образования и социальной защиты. Запрет на посещение колледжей и практических занятий снят для тех студентов, которые обучаются по профильным образовательным программам практической подготовки.

Помощь начинающих специалистов в настоящее время необходима сотрудникам учреждений соцзащиты и образования с круглосуточным пребыванием людей, которые сейчас переведены на вахтовую работу.

Колледжам поручено скорректировать свои образовательные программы с учётом потребности учреждений в специалистах.

Тверская молодёжь в условиях распространения коронавируса проявляет свою активную гражданскую позицию, считает Губернатор Игорь Руденя.

Выпускники Тверского медицинского колледжа, Вышневолоцкого медицинского колледжа помогают медикам инфекционного госпиталя городской клинической больницы №6 и Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева в работе по оказанию медицинской помощи, лечению больных коронавирусной инфекцией.

Большую помощь в профилактической работе и поддержке жителей региона в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки оказывают молодёжные волонтёрские организации. В частности, при участии волонтёров реализуется проект по раздаче 1 миллиона бесплатных многоразовых защитных масок жителям Тверской области, который стартовал по инициативе Игоря Рудени. На приобретение масок из резервного фонда Правительства Тверской области выделено 30 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области