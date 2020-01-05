В Тверской области пройдет молодежная акция «За Победу!»

С 1 по 9 мая в Тверской области проходит молодежная патриотическая акция «За Победу!». Она посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и проходит в онлайн-формате. Участники снимают видеоролики и демонстрируют свои спортивные достижения. Главная задача – выполнить спортивное задание 75 раз.

Челлендж проходит в социальных сетях с использованием хэштегов #ТверьрегионЗаПобеду, #ТыПобедитель.

Акция «За Победу!» позволит привлечь внимание молодежи региона к важному историческому событию – 75-летию Великой Победы.

Пресс-служба Правительства Тверской области