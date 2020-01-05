Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с праздником Весны и Труда

1 мая в России отмечается праздник Весны и Труда. С этой датой жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«В этот день мы чествуем людей, заслуживших авторитет добросовестным отношением к своему делу. Сегодня особого уважения заслуживают люди, которые в этих непростых условиях достойно исполняют свои обязанности. Это сотрудники промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта, частные предприниматели и все, кто самоотверженно работает в интересах общества», - говорится в поздравлении Игоря Рудени.

Отдельно Губернатор выразил слова благодарности всем врачам, медицинским работникам, водителям скорой медицинской помощи, всему персоналу больниц Тверской области, которые ответственно исполняют свои профессиональные обязанности в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

За особые условия работы более 3 тысяч медиков Верхневолжья получат стимулирующие выплаты. Специалисты, оказывающие помощь больным с коронавирусом, обеспечены питанием и жильём в гостиницах. Организована их доставка до места работы специализированным транспортом.

Пресс-служба Правительства Тверской области