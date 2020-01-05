Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 1 мая 2020 г.

posted by Максим Малахов on пт, 05/01/2020 - 11:53

 

 

         - По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции.

         - Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

         - Всего на настоящее время в регионе подтверждено 564 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 74 заболевших выздоровели и выписаны из больницы.  487 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

         - 3 человека с подтвержденным коронавирусом скончались.     Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь

189

Конаковский район

124

Кимры

122

Кимрский район                   

19

Лихославльский район

16

Старицкий район        

11

Вышневолоцкий городской округ         

11

Зубцовский район       

9

Удомельский городской округ

6

Калининский район

8

Бологовский район

5

Ржев

5

Торжок     

5

Лесной муниципальный округ

4

Бежецкий район

5

Рамешковский район  

4

Весьегонский муниципальный округ         

3

Селижаровский район

3

Жарковский район

2

Спировский район

3

Торжокский район               

2

Калязинский район     

2

Максатихинский район        

2

Кашинский городской округ

Андреапольский муниципальный округ

1

1

Краснохолмский район

1

Осташковский городской округ

1

 

         - В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

         - На коронавирус в регионе обследовано 28212 человек, за последние сутки – 1513.

         В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

         Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

                         Пресс-служба Правительства Тверской области