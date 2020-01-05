Учреждения культуры Тверской области в первые дни мая предлагают посмотреть новые онлайн программы

Учреждения культуры Тверской области продолжают работу в онлайн- формате. В предстоящие выходные дни взрослые и дети могут посмотреть видеотрансляции спектаклей, посетить виртуальные экскурсии.

Насыщенная программа разработана Тверским театром юного зрителя.

1 мая в 10.00 в рамках онлайн-проекта «ТЮЗ читает» в исполнении артистов театра прозвучит произведение Джанни Родари «Бриф. Бруф. Браво». В 14.15 взрослых и детей ждёт мастер-класс по основам сценической речи от Галины Сергеевой. В 19.45 – очередной выпуск онлайн-проекта #люди_помнят_о_войне, в рамках которого прозвучит «Открытое письмо» Константина Симонова.

Также театр юного зрителя реализует ряд других онлайн-проектов. В частности, «Сказки нашего театра», где представлены аудио и видеоверсии различных сказок в исполнении артистов.

2 мая в 10.00 будет представлена «Сказка о мнимом принце» В. Гауфа. В 14.15 пройдёт мастер-класс по теневому театру. В 17.00 состоится онлайн-трансляция спектакля «Мой бедный Марат», в 19.45 в проекте #люди_помнят_о_войне прозвучит стихотворение Андрея Дементьева «Где-то около Бреста».

Ссылки на трансляции доступны на официальном сайте Театра юного зрителя https://tuz-tver.ru

3 мая Тверской театр кукол в 14.00 приглашает зрителей на онлайн-просмотр фильма о столице Верхневолжья в годы Великой Отечественной войны в рамках проекта «Театры за мир».

Ежедневные программы разработаны Тверской областной картинной галереей.

1 мая на страницах учреждения в социальных сетях можно будет посмотреть интерактивную мульмедийную программу «От Волги до Берлина» и проект «Арт-дня» - декоративный комплект «Улыбка».

2 мая будет доступен для просмотра видео-проект для детей «Портрет Екатерины II».

3 мая жители Верхневолжья смогут виртуально посетить выставку «Тверская областная картинная галерея в годы Великой Отечественной войны».

Пресс-служба Правительства Тверской области