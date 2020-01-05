Большая часть финансовой поддержки проведения посевных работ доведена до сельхозпроизводителей

В Тверской области весенние полевые работы благодаря погодным
условиям идут с опережением графика. Об этом сообщил Губернатор Игорь
Руденя во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» 30 апреля.
Посевная площадь в 2020-ом по сравнению с прошлогодними
показателями увеличилась на 19 тыс. га и составит 506 тыс. га. На
проведение в регионе сезонных сельскохозяйственных работ в 2020 году
будет предусмотрено более 214 млн рублей государственной поддержки.
«Активная работа идёт в Бежецком районе, Кашине, Калязине,
Конаковском районе. У нас запланировано в этом году более полумиллиона
гектар. Большая часть средств доведена до сельхозпредприятий», - сказал
Игорь Руденя.
Лидерами по площади проведённых весенних полевых работ являются
компания «Румелко-Агро», реализующая в Тверской области крупнейший
инвестиционный проект в сфере АПК, предприятие «Кашин Луг» в
Кашинском районе, компания «Экоагрофарминг» в Старицком районе,
сельхозпредприятия «Итомля» и «Ручьевское» в Ржевском районе, колхоз
«Сознательный» в Зубцовском районе и другие.
В этом году планируется увеличить посевные площади зерновых и
зернобобовых, льна-долгунца.
Особое внимание уделено вводу в оборот неиспользуемых земель
сельхозназначения. В 2020 году на эти цели планируется направить более
118 млн рублей, что позволит ввести в оборот 8,9 тысяч гектаров – в 1,7 раза
больше, чем за 2019 год.
Пресс-служба Правительства Тверской области