Большая часть финансовой поддержки проведения посевных работ доведена до сельхозпроизводителей

В Тверской области весенние полевые работы благодаря погодным

условиям идут с опережением графика. Об этом сообщил Губернатор Игорь

Руденя во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» 30 апреля.

Посевная площадь в 2020-ом по сравнению с прошлогодними

показателями увеличилась на 19 тыс. га и составит 506 тыс. га. На

проведение в регионе сезонных сельскохозяйственных работ в 2020 году

будет предусмотрено более 214 млн рублей государственной поддержки.

«Активная работа идёт в Бежецком районе, Кашине, Калязине,

Конаковском районе. У нас запланировано в этом году более полумиллиона

гектар. Большая часть средств доведена до сельхозпредприятий», - сказал

Игорь Руденя.

Лидерами по площади проведённых весенних полевых работ являются

компания «Румелко-Агро», реализующая в Тверской области крупнейший

инвестиционный проект в сфере АПК, предприятие «Кашин Луг» в

Кашинском районе, компания «Экоагрофарминг» в Старицком районе,

сельхозпредприятия «Итомля» и «Ручьевское» в Ржевском районе, колхоз

«Сознательный» в Зубцовском районе и другие.

В этом году планируется увеличить посевные площади зерновых и

зернобобовых, льна-долгунца.

Особое внимание уделено вводу в оборот неиспользуемых земель

сельхозназначения. В 2020 году на эти цели планируется направить более

118 млн рублей, что позволит ввести в оборот 8,9 тысяч гектаров – в 1,7 раза

больше, чем за 2019 год.

Пресс-служба Правительства Тверской области