В Тверской области в День Победы мероприятия пройдут в новом формате

В Тверской области в День Победы планируется проведение мероприятий в новом формате, чтобы как можно больше жителей региона смогли принять в них участие, находясь дома. Тема празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне обсуждалась во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь с участием Губернатора Игоря Рудени.

«Самый лучший подарок - поговорить по телефону со своими ветеранами и позаботиться тем самым об их здоровье. Мы с достоинством пройдем этот период и тогда поздравим ветеранов лично», - сказал Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что на федеральном уровне принято решение отложить все массовые мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы.

В Тверской области все мероприятия будут проведены позже, как только позволит эпидемиологическая ситуация. В том числе в городах воинской славы Твери и Ржеве обязательно состоится торжественное прохождение войск Тверского гарнизона.

Утром 9-го мая в городе воинской славы Ржеве будет дан старт акции «Флаг Победы». В 42 муниципальных образования Тверской области будут переданы символические флаги в честь 75-летия Победы.

Пройдёт акция «Журавли памяти»: школьники региона на интерактивных уроках труда изготовят белых бумажных журавлей и разместят их к 9 мая в окнах своих домов.

Тверская область присоединится к федеральным мероприятиям, которые пройдут в онлайн-формате. В том числе, каждый желающий сможет стать участником «Бессмертного полка».

Также пройдет всероссийская акция «Песня Победы» – в 19 часов после минуты молчания 9-го мая жители региона смогут вместе спеть песню «День Победы».

В завершение праздничного дня в честь Великой Победы будет дан Салют в Твери и Ржеве. Сейчас прорабатываются возможные места его проведения, чтобы избежать скопления людей на улицах и дать возможность максимальному количеству жителей увидеть действие из окон домов.

Пресс-служба Правительства Тверской области