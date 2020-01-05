Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь ответил на актуальные вопросы о ситуации с коронавирусом

30 апреля в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь Губернатор Игорь Руденя рассказал о поддержке экономики, праздновании Дня Победы, усилении мер профилактики и развертывании дополнительных инфекционных коек в регионе.

Одной из основных тем эфира также стала работа школ и детских садов в период нерабочих дней. Губернатор заявил, что с 1 по 11 мая включительно школьники Тверской области будут отдыхать.

«У родителей и детей будет возможность отдохнуть в эти дни. Затем с 11 по 29 мая продолжится дистанционное обучение, выпускники будут готовиться к экзаменам. Хочу поблагодарить мам, всех родителей за выдержку и терпение в этот непростой этап учебы. Этот год также даст нам возможность осмыслить действующие форматы обучения, понять, как нужно развивать образование», – сказал Игорь Руденя.

Говоря про выпускные вечера, Губернатор отметил, что решение об их проведении будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

«Главное сейчас профилактика. Чем четче мы будем выполнять санитарно-эпидемиологические требования, тем скорее мы сможем войти в нормальный ритм жизни», – отметил глава региона.

Также Игорь Руденя сообщил о принятии второго пакета мер поддержки бизнеса, направленных на обеспечение стабильности экономики. Так, разрешена работа предприятий, деятельность которых является непрерывной. На производствах усилены меры профилактики, строго соблюдаются санитарные требования.

В тверском регионе продлены ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. В частности, ограничен въезд в Конаково, Удомлю, ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озёрный.

По инициативе главы региона Игоря Рудени стартовала акция по раздаче бесплатных защитных масок в муниципалитетах Верхневолжья. Первый миллион распространяется волонтерами в общественных местах, транспорте, магазинах и других точках.

«Благодарны всем, кто придерживается профилактических мер, находится дома, без необходимости не посещает общественные места, а также тем, кто беспокоится о здоровье граждан и участвует в акции по раздаче бесплатных масок: это «Транспорт Верхневолжья», сотрудники органов внутренних дел, наши дорогие волонтеры. Надеюсь, в дальнейшем число участников акции будет расширено, и мы получим хороший опыт и эффект с точки зрения профилактики пандемии», – подчеркнул Игорь Руденя.

Увеличивается региональный коечный фонд. Область выполнила федеральный норматив по развертыванию более 600 коек, создаются мощности в Твери, Зубцове, Нелидово, Вышнем Волочке и других территориях. Всего планируется создать порядка 1,5 тысяч госпитальных коек.

Игорь Руденя также отметил, что каждый случай заболевания в регионе находится на контроле, анализируется совместно с Роспотребнадзором. При этом Губернатор сообщил, что более 40% случаев коронавируса, зафиксированных в области, протекает бессимптомно.

Игорь Руденя рассказал о праздновании Дня Победы в Тверской области. Запланировано посещение главой региона памятных мест в Твери и Ржеве. Будет и воздушный парад, который можно посмотреть в городах воинской славы Верхневолжья. Дистанционно пройдет акция «Бессмертный полк», к ней приглашают присоединиться жителей Твери и области. Вечером в областной столице и Ржеве запланирован салют – сейчас прорабатываются возможные места его проведения, чтобы избежать скопления людей на улицах и дать возможность максимальному количеству жителей увидеть действие из домов.

Глава региона также призвал жителей Верхневолжья ответственно отнестись к здоровью ветеранов, не подвергать их опасности и поздравить дистанционно.

В завершение эфира Игорь Руденя поздравил с Днем пожарной охраны специалистов МЧС, участников добровольных дружин, которые отмечают сегодня свой профессиональный праздник. Губернатор также обратился к жителям региона с призывом соблюдать в майские праздники правила пожарной безопасности.

Пресс-служба Правительства Тверской области