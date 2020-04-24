В Тверской области увеличивается коечный фонд

Во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь Губернатор Игорь Руденя поблагодарил жителей Тверской области, которые соблюдают санитарный режим и без необходимости не посещают общественные места.

«Важно быть внимательными к своему здоровью, не пренебрегать правилами безопасности, соблюдения социальной дистанции, своевременного обращения к медикам», – сказал Губернатор.

Глава региона подчеркнул, что более 40% случаев заражения коронавирусом протекает бессимптомно. У 22% больных заболевание протекает в средней тяжести, у 32% пациентов – в легкой степени. В среднем лечение занимает около двух недель, тяжёлых - от трех недель до одного месяца.

В ходе прямого эфира, глава региона отметил, что в Тверской области выполнено поручение Президента РФ по развёртыванию коек, определённых нормативом Минздрава России.

«На этом не останавливаемся. По плану было 630 коек. Мы понимаем, что просто выполнить инструкции недостаточно, надо готовиться к любому течению событий. Мы увеличиваем коечный фонд до 1500 коек, сейчас завершается их дооборудование. География расширилась - это Тверь, Зубцов, Нелидово, Вышний Волочёк, Удомля, Калининский район», - сказал Губернатор.

На данный момент в Тверской области 51 заболевший выздоровел и выписан из больницы. Всего в Тверской области подтверждено 535 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 3 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Глава региона выразил соболезнования родственникам умерших от коронавируса.

В настоящее время на коронавирусную инфекцию в регионе обследовано более 27700 человек, за последние сутки – 1410. Тверская область входит в число регионов Центрального федерального округа, где обеспечено наибольшее количество проводимых на коронавирус тестов.

Пресс-служба Правительства Тверской области