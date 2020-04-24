Пресс-релиз оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 19 апреля 2020 г.



30 апреля Губернатор Игорь Руденя ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом в Тверской области в прямом эфире канала «Россия 24» Тверь.

Согласно Указу Президента Владимира Путина режим нерабочих дней продлён до 11 мая. В тверском регионе продлены ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. В частности, ограничен въезд на 4 территории: Конаково, Удомлю, ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озёрный. Также продлены все ограничения с приездом и карантином для граждан, которые прибывают из-за границы.

На региональном уровне в рамках полномочий, определённых Президентом, принимаются меры по обеспечению стабильности экономической ситуации. Разрешена работа производств и организаций, деятельность которых является непрерывной.

«Ряд предприятий Верхневолжья, в том числе малый и средний бизнес, продолжают работать в режиме развития региональной и федеральной экономики, при этом соблюдая все меры санитарной безопасности. По данным областных Министерств экономического развития и промышленности, в настоящее время работают порядка 443 тысяч человек, занятых в реальном секторе экономики, во внебюджетных организациях – это более 70% от общей численности всего работающего населения региона», — сказал Игорь Руденя.

Особое внимание сейчас уделяется поддержке малого и среднего бизнеса. На этой неделе введен второй региональный пакет мер поддержки. В план мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития Тверской области дополнительно добавлено 11 новых мер. Расширен перечень видов экономической деятельности, для которых в три раза снижена налоговая нагрузка при применении упрощенной и патентной систем налогообложения на 2020 год.

Данные льготы будут распространяться дополнительно на более 1400 субъектов малого и среднего бизнеса, работающего по упрощённой системе налогообложения, и на 240 предпринимателей, которые используют патентную систему налогообложения. Ранее в Тверской области налоговая нагрузка уже была снижена для более 5700 субъектов малого и среднего бизнеса.

Создается стабилизационный фонд для финансового оздоровления системообразующих предприятий, разработаны новые кредитные продукты, введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизированы штрафные санкции, снижены ставки по налогам и многое другое.

Также в ходе «Прямого эфира» Губернатор рассказал, что 1-11 мая Правительство Тверской области и органы муниципального управления будут работать в ежедневном режиме с круглосуточными дежурными. Игорь Руденя подчеркнул: в этот период наряду с обеспечением всех мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции важной задачей является обеспечение пожарной безопасности.

Пресс-служба Правительства Тверской области