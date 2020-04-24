Игорь Руденя: акция по раздаче защитных масок охватит все 42 муниципалитета Тверской области

В Тверской области акция по раздаче многоразовых защитных масок жителям региона будет продолжена. Об этом 30 апреля сообщил Губернатор Игорь Руденя во время прямого эфира на телеканале «Россия 24».

Акция стартовала 30 апреля, накануне майских праздников. На первом этапе волонтёры раздадут 1 миллион защитных масок.

«Эта наша тверская инициатива. Сегодня мы начали раздачу первого миллиона бесплатных многоразовых защитных масок. Это сделано для профилактической работы. В первую очередь, маски будут раздаваться в муниципальных образованиях, где была зарегистрирована коронавирусная инфекции. Но затем акция охватить все 42 муниципальных образования региона. Работа по раздаче масок будет расширена, надеюсь мы получим хороший эффект с точки зрения профилактики заболевания», - отметил Игорь Руденя.

К участию в акции присоединились не только волонтёры, но и сотрудники патрульно-постовой службы, работники МФЦ.

Каждая многоразовая маска находится в отдельной упаковке, куда вложена инструкция по ее использованию.

Маски раздаются в общественных местах Твери и других муниципальных образованиях региона с наибольшей плотностью населения.

На приобретение миллиона многоразовых масок региональные власти выделили 30 млн рублей. Крупный заказ размещен на 11 предприятиях Тверской области, в их числе ООО Вышневолоцкий комбинат «Парижская коммуна», ООО «Паллада», ООО «Евротек», ООО «Аэлита» и другие. В сутки для акции будет производиться 44 тысячи защитных масок, соответствующих стандартам Минпромторга РФ. Размещение заказа на предприятиях региона – это значимая мера поддержки производственного сектора.

Также Игорь Руденя сообщил, что одновременно с акцией по раздаче защитных масок в общественных местах: на остановках, на входах в работающие магазины, в МФЦ, парикмахерские, косметические салоны и другие организации, работающие с посетителями, появятся стикеры «Без маски не входить».

Пресс-служба Правительства Тверской области