Школьники и студенты Тверской области вырастили саженцы деревьев для патриотической акции «Дубрава Победы-75»

30 апреля в городе воинской славы Ржеве прошла патриотическая акция «Дубрава Победы-75». Активные горожане высадили саженцы дубов на Алее Победы. В мероприятии приняли участие около 10 человек, при этом были соблюдены все меры профилактики, необходимые в сложившейся эпидемиологической ситуации.

Саженцы дубов для акции вырастили школьники и студенты колледжей. Организаторы инициативы – Совет директоров учреждений профессионального образования Тверской области, Ассоциации педагогических работников региона, филиал РГУ им. А.Н. Косыгина.

Приведение в порядок общественных мест, по мнению Губернатора Игоря Рудени, важное направление работы в год 75-летия Великой Победы.

В юбилейный год посадка деревьев проводится также в рамках акции «Сад памяти». В условиях борьбы с эпидемией коронавируса патриотическая акция поменяла свой формат на флешмоб #СадПамятиДома.

Цель акции – высадить 27 млн деревьев в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне воинов и создать новые памятные места на патриотической карте страны.

Участники сажают деревья на собственных участках – в селах, городах и пригородах, приусадебных территориях и добавляют точки на карту акции на официальном сайте садпамяти2020.рф.

В соцсети также выкладываются фотографии посадки с историей о том, кому было посвящено дерево и хештегом #СадПамятиДома. У каждого участника есть возможность получить электронный сертификат, который будет напоминать об этом событии.

В Тверской области были произведены посадки саженцев деревьев в Спировском и Калининском районах. К акции «Сад памяти» также присоединились города воинской доблести Белый и Зубцов, Ржевский, Сонковский районы.

Посадки проходили с соблюдением всех мер безопасности, участники были обеспечены средствами защиты.

Пресс-служба Правительства Тверской области