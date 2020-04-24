В Тверской области в период майских праздников усиливается исполнение санитарных и ограничительных мер

Усилить работу по исполнению санитарных и ограничительных мер на территории Тверской области в период майских праздников – такую задачу поставил Губернатор Игорь Руденя на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области 30 апреля.

«Дни с 1 по 11 мая объявлены Президентом РФ Владимиром Путиным выходными. Необходимо обеспечить неукоснительное исполнение всех ограничительных мер на территории Тверской области, провести работу с жителями и гостями нашего региона о необходимости соблюдения режима самоизоляции. В период праздников должна быть усилена работа по профилактике и пропаганде всех предусмотренных санитарных норм», – сказал Игорь Руденя, открывая заседание.

- В Тверской области реализуется акция по раздаче 1 миллиона бесплатных многоразовых защитных масок жителям Тверской области при участии волонтеров Верхневолжья. На приобретение масок из резервного фонда Правительства Тверской области выделено 30 млн рублей.

- Усиливаются меры безопасности в учреждениях социальной защиты и образования с круглосуточным пребыванием людей. Сотрудники переводятся на вахтовую работу, организовано их тестирование на коронавирус, ведется строгий контроль соблюдения ими режима самоизоляции во внерабочее время. Прорабатывается вопрос о возможности временного проживания специалистов соцучреждений в гостиницах.

- На дистанционный режим работы с посетителями перешла служба занятости Тверской области. Сейчас в банке вакансий – более 11600 предложений от работодателей. Обеспечена выплата пособий, в том числе максимального пособия тем, кто признан безработными с 1 марта 2020 года.

- Продолжается формирование коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией. Койки созданы в Калининской ЦРБ, областной клинической больнице, в Центральной медико-санитарной части №141 ФМБА России в Удомле, городской больнице №6. Дополнительные мощности создаются в Конаковской, Зубцовской, Нелидовской ЦРБ, городской клинической больнице №1.

- 30 апреля в Тверской области подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в Тверской области подтверждено 535 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 51 заболевший выздоровел и выписан из больницы. 481 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков или получают необходимое лечение. 3 человека с подтвержденным коронавирусом скончались.

- На коронавирус в регионе обследовано более 27700 человек, за последние сутки – 1410. Тверская область входит в число регионов Центрального федерального округа, где обеспечено наибольшее количество проводимых на коронавирус тестов.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. Проводится дезинфекция улично-дорожной сети, социальных учреждений.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области