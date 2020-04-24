Тверские поисковики присоединились к акции взаимопомощи #МыВместе

Члены Тверского регионального отделения «Поискового движения России» присоединились к волонтерской команде акции взаимопомощи #МыВместе. Поисковики доставляют продуктовые наборы, тем, кто, находясь в самоизоляции, нуждается в помощи.

Представители поисковых отрядов из различных муниципальных образований Тверской области прошли специальный инструктаж, имеют удостоверения личности и средства индивидуальной защиты. В настоящее время активно работает студенческий поисковый отряд «Исток» посёлка Калашниково Лихославльского района, поисковые отряды «Русь», «Тверичи» и ряд других.

Волонтеры не только доставляют продукты, но и ведут разъяснительную работу о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, присмотра за детьми, важности режима самоизоляции.

Поисковики решили принять участие в акции #МыВместе, так как в результате введенных ограничительных мер многие виды работ, запланированных отрядами, пришлось перенести на более поздний период. В 2020 году проекты общественных поисковых объединений Тверской области «Ржевский выступ», «Солдаты Великой Победы. Калининский фронт», «Исток», «Связь времён и поколений», «Историко-поисковая экспедиция Калининский фронт» получили поддержку из Фонда президентских грантов. В настоящее время все работы участники проектов проводят, соблюдая условия самоизоляции, акцент сделан на мероприятия, которые можно реализовать дистанционно.

Ранее губернатор Игорь Руденя в одном из эфиров телеканала «Россия 24», посвященных теме противодействия распространению коронавирусной инфекции в тверском регионе, высоко оценил работу волонтеров, поддержавших акцию #МыВместе.

«Объединения, созданные на базе волонтерских центров, обеспечивают доставку продуктов ветеранам Верхневолжья, оказывают при необходимости другую помощь. При этом соблюдаются все меры санитарной безопасности. Хотел бы поблагодарить за работу наших волонтеров. Это движение в Тверской области всегда было на высоте», – сказал Игорь Руденя.

По информации регионального штаба акции взаимопомощи #МыВместе, волонтеры в предстоящие праздничные дни продолжат доставку продуктовых наборов нуждающимся. В связи с этим требуется помощь добровольцев. Организаторы подчеркивают, что все волонтеры будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, транспортом и питанием. Добровольцами акции могут стать те, кому уже исполнилось 18 лет. Для этого необходимо связаться через WhatsApp по номеру +79157442605 (Влада Баранова) или +79157426966 (Юлия Саранова). Также можно звонить на «горячую линию» проекта по телефону 8-800-600-31-99.

«Взамен вы получите искреннюю благодарность от пожилых людей, которым может быть очень одиноко», – говорят в штабе акции.

Кроме того, на «горячую линию» могут позвонить и желающие оказать финансовую помощь проекту или приобрести продукты, которые будут доставлены пожилым людям, многодетным малообеспеченным семьям, матерям-одиночкам, маломобильным гражданам. С этой целью в Тверской области объявлен благотворительный марафон #ЗАБОТАРЯДОМ, подробная информация о котором представлена на сайте заботарядом.рф.